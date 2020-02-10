Аэропорт Усинска закрыт в понедельник после жесткой посадки самолета

Пассажирский Boeing, совершивший жесткую посадку в аэропорту Усинска Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Усинска (Коми), где в воскресенье совершил жесткую посадку Боинг-737, в понедельник не принимает и не отправляет самолеты, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе воздушной гавани.

"На сегодня аэропорт закрыт, на завтра информации нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" сообщала, что в аэропорту Усинска проводятся работы по перемещению самолета с полосы. Авиакомпаниям, использующим аэропорт, будет предложено воспользоваться аэропортом в Ухте. Оценивается возможность транспортировки пассажиров из Усинска в Ухту и обратно автобусом или поездом.

В воскресенье воздушное судно компании "ЮТэйр", выполнявшее рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжило движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту самолета находились 100 человек, из которых 94 - пассажиры. Они были эвакуированы по надувным трапам. Два пассажира самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ).

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.