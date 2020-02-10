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Прокуроры проверят авиакомпанию "ЮТэйр" после жесткой посадки самолета в Коми

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверять авиакомпанию "ЮТэйр" на предмет соблюдения законов о безопасности полетов. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, поводом стала жесткая посадка Boeing-737 в Усинске 9 февраля.

Надзорное ведомство уже выяснило, что самолет прошел предполетную подготовку в аэропорту "Внуково", а периодическое техобслуживание борта - в ООО "ТС-Техник" в Тюмени.

В воскресенье самолет "ЮТэйр", в котором было 94 пассажиров и шесть членов экипажа, вылетел из Москвы в Усинск и совершил аварийную посадку "на брюхо". У воздушного судна подломились шасси. Никто не пострадал. По факту возбуждено уголовное дело.

В авиакомпании считают, что аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации среди версий случившегося называли проблемы с шасси.

ЮТэйр Уральская транспортная прокуратура Тюмень Москва Внуково Усинск

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