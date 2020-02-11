Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда считают причиной столкновения туристических катеров у побережья острова Пхукет, повлекшего гибель двух детей из России, превышение скорости одним из капитанов, сообщает во вторник газета The Phuket News.

Утром 10 февраля в канале между двумя яхтенными причалами на Пхукете катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. Погибли двое российских детей, брат и сестра 12 и 6 лет. Более 20 человек получили небольшие травмы, двое из них были госпитализированы.

Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева сообщила, что двое госпитализированных российских туристов - это бабушка и дедушка погибших детей. На сайте The Phuket News приводятся имена пострадавших туристов.

Как ранее сообщалось, СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских детей в Таиланде.

"Во вторник на Пхукет прибыл глава морского департамента Таиланда Витхайя Ямуанг, чтобы принять участие в расследовании инцидента. Он заявил, что оба судна изъяты в качестве вещественных доказательств, а их капитанам запрещено водить любые суда в течение двух лет. Причиной аварии, как считают власти, стало превышение скоростного режима одним из капитанов судна", - пишет The Phuket News.

При этом, по данным издания, речь пока не идет об уголовном преследовании капитанов и предъявлении им обвинений в небрежности, повлекшей гибель двух детей.

По словам Витхайя, для капитанов туристических судов на Пхукете будут организованы тренинги, так как из-за трагического инцидента выяснилось, что некоторые из них не знают, как правильно управлять лодками на сложных участках, и как действовать в случае аварии. Кроме того, он призвал туристов, если они "видят небезопасную лодку, небезопасный причал или капитана информировать морской департамент по горячей линии 1199".

Витхайя также сообщил, что россияне имеют право на получение компенсаций от министерства туризма и спорта Таиланда в размере до миллиона бат (более 2 млн рублей) в случае смерти и до 500 тыс. бат (более 1 млн рублей) на медицинские расходы. Также страховку предоставляет компания-оператор экскурсии в размере до 500 тыс. бат в случае смерти и 500 тыс. на лечение.