Бабушка и дедушка погибших в Таиланде детей оказались среди пострадавших

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских туристов, госпитализированных после столкновения двух катеров в Таиланде, это бабушка и дедушка погибших детей. Об этом сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Двое россиян были госпитализированы, это бабушка и дедушка погибших детей. Все эти случаи признаны страховыми", - сказала она.

Алчеева не смогла подтвердить информацию по остальным россиянам, находившимся на катере. "Мы не получали пока информации по другим пассажирам катера, они не обращались в страховую компанию", - сообщила она.

Утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет. Двое россиян госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы более 20 российских туристов. По информации ERV, россияне застрахованы на $40 тысяч каждый. Страховка покрывает медицинскую помощь и репатриацию в случае необходимости.