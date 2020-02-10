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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.

Май Экачай из туристической полиции Пхукета подтвердил изданию, что оба погибших - дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее стало известно, что столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Таиланд

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