Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.

Май Экачай из туристической полиции Пхукета подтвердил изданию, что оба погибших - дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее стало известно, что столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.