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Правозащитники раскритиковали приговор по делу "Сети"

Правозащитники раскритиковали приговор по делу "Сети"
Оглашение приговора по делу террористического сообщества "Сеть" в Пензе
Фото: Александр Поляков/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает неправомерным приговор участникам дела "Сети".

"Очень тяжело оцениваю приговор. Мы занимались этим вопросом, там были пытки, и очень серьезные. Мне представляется этот приговор неправомерным, потому что людей пытали. Не говоря о жесткости сроков, которые люди получили", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что не понимает, "за что такие страшные, огромные сроки". "Надо расследовать (действия - ИФ) тех людей, которые занимались следствием", - добавил Сванидзе.

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев оценил приговор как "очень жесткое, жестокое, крайне несправедливое событие".

"Приговор касается всей молодежи, которая хоть чуть-чуть шевелится, думает. Это предупреждение десяткам, сотням тысяч молодых людей в России. Необходима реакция общества. Власть продемонстрировала силу, наглость. Интересно, какой будет реакция общества. По московскому делу удалось объединиться, высказаться по Голунову, удастся ли сейчас - не знаю, и не знаю, что делать", - сказал Пономарев.

По его мнению, "все зависит от лидеров общественного мнения, может, в первую очередь, лидеров в молодежной среде".

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"Может кто-то сказать - мы, взрослые отвечаем за будущее, мы должны выходить, это тоже правильно. Но сколько людей выходило перед этим приговором в Москве? Были пикеты, но очень мало людей. В основном молодежь. Зрелое общество практически даже не информировано, что происходит, не читают интернет. Дело "Сети" зависло в информационном вакууме", - подчеркнул правозащитник.

По его мнению, участники дела "Сети" "ничего не сделали, абсолютно никакого участия в террористических актах не было, при этом их пытали".

До 18 лет лишения свободы

Ранее в понедельник Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семи участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. "Назначать Дмитрию Пчелинцеву - 18 лет, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14 лет, Максиму Иванкину - 13 лет, Михаилу Кулькову -10 лет, Василию Куксову - 9 лет, Арману Сангынбаеву - 6 лет ", - сообщил агентству "Интерфаксу" Станислав Фоменко - адвокат осужденного Чернова.

По его словам, Шакурскому и Пчелинцеву суд также ограничил свободу на 1,5 года. Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО, добавил адвокат.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, среди которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщалось, "дело Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы. По версии спецслужб, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

Ранее одному из фигурантов был вынесен приговор в Петербурге - 3,5 года колонии.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

Николай Сванидзе Лев Пономарев

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