Песков напомнил, что Путин в свое время уже поручал проверить расследование дела "Сети"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о письме группы ученых в поддержку осужденных членов террористической организации "Сеть", но отметили, что глава государства ранее уже поручал провести проверки законности при расследовании этого дела

"Мы обратили внимание на него в средствах массовой информации. Безусловно. Оно имеется во всех агентствах", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Касаясь утверждений о том, что к осужденным применялись пытки, Песков напомнил, что глава государства в свое время давал поручения, инициировал проверки законности при расследовании этого резонансного дела.

"В целом были поручения президента проверки этого дела, в том числе по итогам дискуссий, которые имели место на заседании Совета по правам человека, другим обращениям на имя президента", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее большая группа российских ученых и научных журналистов подписала заявление с требованием отменить приговор по делу "Сети", назвав его сфабрикованным и напомнив, что осужденные неоднократно говорили о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы. По версии спецслужб, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

10 февраля суд вынес обвинительные приговоры семи участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Они получили от шести до 18 лет лишения свободы. Фигурантам в зависимости степени участия инкриминировалось участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, а также незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ.