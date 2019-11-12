Жаловавшиеся на пытки фигуранты дела "Сети" объявили голодовку

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фигуранты дела террористической организации "Сеть" (запрещено в России) Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин объявили голодовку, сообщил лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. По его словам, они требуют, чтобы были расследованы их жалобы на пытки со стороны сотрудников спецслужб.

"Впервые в России в открытом судебном процессе несколько фигурантов заявили о пытках, это было подтверждено свидетелями, это есть в протоколах", - сказал правозащитник.

Он выразил надежду, что Совет при президенте по правам человека и омбудсмен Татьяна Москалькова снова вмешаются и потребуют, чтобы жалобы были расследованы.

"Проверки по факту пыток проводят вызывающе смехотворно. Опрашивают не людей, которых пытали, опрашивают сотрудников спецслужб, силовиков, тюремщиков. Нужно провести полноценную проверку с опросом пострадавших", - сказал Пономарев.

Он напомнил, что в конце октября голодовку объявил еще один фигурант дела "Сети" Виктор Филинков. Сейчас он госпитализирован с подозрением на желтуху.

"Мы со своей стороны также требуем, чтобы пытки были расследованы Следственным комитетом РФ, чтобы проверку не спускали ниже, и чтобы суд в отношении ребят был приостановлен", - пообещал правозащитник.

Движение "За права человека", которое возглавлял Пономарев, было ликвидировано Верховным судом 1 ноября. Юристы организации обещали обжаловать это решение.

Сообщество "Сеть" в апреле 2019 года было признано террористической организацией, внесено в единый список ФСБ и запрещено. Предполагаемые участники организации были задержаны в Пензе и Петербурге. Почти все они заявляли, что их пытали после задержания. По версии следствия, они планировали теракты для дестабилизации обстановки в России.