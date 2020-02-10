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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

В Петербурге накажут медиков, которые взяли у ребенка анализ на коронавирус

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге к дисциплинарной ответственности привлекут специалистов, которые в отсутствие родителей зашли в квартиру к 10-летней девочки, побывавшей в Китае, и без согласия ее представителей взяли у нее биоматериал для анализа на коронавирус. Об этом сообщила региональный детский омбудсмен Светлана Агапитова.

Ей пожаловалась мать ребенка. По ее словам, девочка вернулась из поездки в Китай в середине января.

"С тех пор прошла неделя. За это время с семьей никто не связывался, не приглашал ни на какие медицинские проверки. А 30 января около 19 часов люди в защитных масках стояли на пороге их квартиры", - процитировала Агапитова.

Девочка открыла им дверь. Хотя она говорила им, что родителей нет дома и она не может дозвониться до матери, они настояли, что анализ нужно взять, и она согласилась.

Мать ребенка выяснила, что проверку провели сотрудники районной поликлиники и Роспотребнадзора.

Аппарат Агапитовой связался с Роспотребнадзором, и там подтвердили, что сотрудники взяли у школьницы анализы, превысив полномочия.

"Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно, их намерения были благими – защитить население от страшного вируса, но это не повод нарушать права юных граждан", - пообещала омбудсмен и отметила, что школьнице стоило бы еще раз напомнить, что нельзя открывать дверь незнакомым людям.

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Петербург Светлана Агапитова Роспотребнадзор Китай

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