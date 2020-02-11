Аптека в Перми, рекламировавшая лекарство якобы от коронавируса, убрала объявления

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пермская аптека, которая позиционировала препарат ремантадин как средство для лечения коронавируса, добровольно сняла рекламу, не дожидаясь антимонопольного дела, сообщает пресс-служба пермского УФАС во вторник.

В конце января пермские СМИ обратились в антимонопольное ведомство, попросив оценить законность рекламы ремантадина как лекарства от коронавируса. Такое объявление было размещено на одной из аптек сети "Аптеки от склада".

"После реагирования надзорного ведомства на обращения пермских СМИ (...) объявления, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в аптеках Перми, в том числе ранее размещенные в розничной сети "Аптека от склада", были удалены добровольно", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что для определения достоверности рекламы управление сделало запросы в краевой Минздрав и Пермский государственный медицинский университет.

В медуниверситете ответили, что ремантадин является противовирусным средством и применяется для лечения ранних стадий гриппа, а также для профилактики клещевого энцефалита. Данные по действию ремантадина на коронавирус отсутствуют.

"Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России (...) в настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной инфекции находятся на стадии разработки (...) В настоящее время использование препарата ремантадин при лечении коронавирусной инфекции недопустимо", - сообщили пермскому УФАС в университете.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42638 тчеловек, смертельный исход зафиксирован в 1016 случаях.