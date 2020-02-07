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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:19

Госпитализированных в Москве китайских студентов проверят на короновирус

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Двое студентов из Китая госпитализированы в Москве с легкими признаками ОРВИ.

"7 февраля при ежедневном осмотре, который проходит в московских вузах, у двух студентов из Китая выявили легкие симптомы ОРВИ. Как это всегда и происходит в таких случаях, они направлены в инфекционную больницу №1. Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведен лабораторный анализ на новый коронавирус", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в департаменте здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, ни у кого из ранее поступивших в больницу пациентов новый коронавирус не обнаружен.

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