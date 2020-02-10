Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Каждый второй тест на наличие нового коронавиурса может дать неверный результат, поэтому фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование китайских врачей.

Об этом говорится в справке ведомства об эпидемической ситуации по вирусу 2019-nCov, опубликованной в понедельник. В этом документе Роспотребнадзор цитирует сообщение китайского агентства Sina от 8 февраля, в котором говорилось, что врачи в КНР отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов (то есть когда тест показывает отсутствие вируса в организме, хотя на самом деле вирус есть) при исследовании на новый коронавирус.

По оценке академика Ван Чэна (Wang Chen), "положительный результат при лабораторном исследовании в настоящее время регистрируется только у 30-50% от истинного числа заболевших", отметили в Роспотребнадзоре. Проблемы с точностью диагностики связаны с тем, что вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, в то время как при исследовании мокроты точность ниже. Анализ мазков с глотки еще менее надежный, чем исследования образцов мокроты, следует из выводов ученых.

Еще один потенциальный источник неточности результатов - требования к диагностическим наборам. "Также в настоящее время из-за повышенного спроса установлен "особый порядок подтверждения качества" для диагностических наборов, что сказывается на их чувствительности", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в мире разработаны несколько тест-систем для определения нового коронавиурса. В частности, Институт вирусологии в китайском городе Ухань, где находится очаг пневмонии, вызванной 2019-nCov, разработал тест-системы на базе иммунохроматографического анализа (ИХА). В ряде стран для диагностики разработаны тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) - такая тест-система создана и в России специалистами ГНЦ "Вектор".

Ситуация с "уханьским" вирусом

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.