Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, на сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", - сказала Попова на брифинге в Москве.

Она уточнила, что пациентов выпишут после того, как российские медики "получат дважды отрицательные результаты их обследования" на новый коронавирус.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.