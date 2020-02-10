Более 20 тыс. человек поместили под меднаблюдение в РФ из-за коронавируса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в РФ в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Из этого числа более 6 тысяч являются гражданами Китая, сказала Попова журналистам в понедельник в Москве. По ее словам, это люди с признаками ОРВИ, гриппом, а также, возможно, контактировавшие с заболевшими.

Главный санитарный врач отметила, что из этого количества всего 769 человек госпитализировано за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года. "Из них грипп установлен у 97, респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии - 121 человек", - сказала она.

Новый коронавирус в России выявлен только у двух граждан Китая, напомнила Попова. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что двое этих иностранцев чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Она уточнила, что пациентов выпишут после того, как российские медики "получат дважды отрицательные результаты их обследования" на новый коронавирус.

Выступая на брифинге в Москве, Попова также отметила, что несмотря на снижение в мире темпа прироста инфицированных новым коронавирусом, российские и китайские медики особого оптимизма не испытывают. По ее словам, врачи в России и Китае "очень сдержанно" относятся к этим данным.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что оснований для каких-либо ограничений в отношении россиян внутри страны в связи с новым коронавирусом нет

Отвечая на вопрос о том, нужно ли отменять массовые мероприятия, Попова сказала: "Эта тема сегодня не стоит".

Вместе с тем она отметила, что идет распространение гриппа и ОРВИ, "в этом случае введение карантина в отдельных классах, группах в школах и детсадах обязательно, это эффективный способ прерывания распространения заболеваний".

Попова также сообщила, что у граждан, эвакуированных в Тюмень из Уханя, коронавируса не обнаружено. "Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран, на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо, лиц с признаками инфекционных заболеваний нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится там (в Тюменской области - ИФ) под медицинским наблюдением", - сказала Попова.

По ее словам, хорошо чувствует себя и медицинский персонал, который находится вместе с эвакуированными в карантине. "Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все там хорошо", - уточнила Попова. Она добавила, что хорошо себя чувствует и семимесячный мальчик Федор - самый маленький из эвакуированных.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.