Самолет рейса Хабаровск-Москва изменил курс из-за сообщения о бомбе на борту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за анонимной угрозы. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера. Принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Хабаровска", - сказал источник.

На борту лайнера около 250 человек.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по поводу данного инцидента.