В Забайкалье выписали из больницы китайца, у которого выявили коронавирус

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае гражданин Китая, у которого ранее диагностировали новый коронавирус, выписан из краевой клинической инфекционной больницы после необходимого лечения, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном ситуационном центре.

"Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса", - отметили в ситуационном центре.

В региональном Минздраве добавили, что жена и дочь гражданина Китая, которые с ним контактировали, еще находятся под наблюдением медиков. Их планируют выписать только после того, как результаты анализов дважды покажут отрицательный результат на коронавирус.

"Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть", - отметил Юрчук, которого цитирует пресс-служба забайкальского Минздрава.

О том, что в России выявлено два случая заражения новым коронавирусом, сообщила 31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Больные были выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.

В Забайкалье больной 26 января был помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.

В время пребывания в больнице в Забайкалье гражданин КНР Ван Юньбинь пожаловался на условия лечения и содержания в медучреждении. По его словам, в течение недели у него и его семьи шесть раз брали анализ на новый коронавирус, ни один из которых не выявил заражения.

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента", - цитировало местное издание "Чита.ру" Юньбиня.

В пресс-службе правительства Забайкальского края жалобы китайца назвали необоснованными.