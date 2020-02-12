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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга, которая была госпитализирована в Боткинскую больницу и самовольно покинула стационар, будет оштрафована, сообщила журналистам руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Новый коронавирус в Китае

"Эта пациентка прибыла из Китайской народной республики с симптомами респираторной вирусной инфекции и была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар. Ей дали предписание, которое она не имела права нарушать. Таким образом, она совершила административное правонарушение. Согласно КоАП РФ, к ней будет применена мера в виде штрафа от 300 до 500 рублей", - сказала Башкетова в среду.

По ее словам, женщину обяжут пройти курс лечения под наблюдением врачей, но не будут помещать в стационар.

Накануне, 11 февраля, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщала "Интерфаксу", что в Боткинской больнице остаются 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В России в настоящий момент выявлено только два случая заражения новым коронавирусом. Оба инфицированных оказались гражданами КНР. Случаи заболевания были зафиксировано в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших уже выписаны.

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Петербург Боткинская больница Роспотребнадзор Наталия Башкетова Китай

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