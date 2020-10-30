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Роскомнадзор определил порядок и форму маркировки материалов СМИ-иноагентов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что вступил в силу приказ этого ведомства о маркировке публикаций СМИ-иноагентов. За нарушение этих требований СМИ могут оштрафовать на сумму до 5 млн рублей.

Приказ о текстовой маркировке всех материалов СМИ-иноагентов в печати и в интернете был выпущен 19 октября.

Сообщения в печати или в интернете должны сопровождаться надписью под заголовком: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента"; размер шрифта должен быть в два раза больше основного, а его наложение на иные изображения и материалы не допускается.

Видео-и аудиоматериалы должны сопровождаться таким же указанием в начале трансляции не менее 15 секунд и после каждого ее прерывания.

Реестр СМИ-иноагентов ведет Минюст. В нем сейчас десять ресурсов и одна организация. Это радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов: "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время", а также ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Роскомнадзор

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