"Радио Свобода" решило зарегистрироваться в России по закону о СМИ-иноагентах

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международная радиостанция "Радио Свобода" направила в налоговую службу документы для регистрации на территории России юридического лица для исполнения требований закона, который ввел дополнительное регулирования деятельности СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" директор Русской службы РС Андрей Шарый.

"Да, намерены (зарегистрировать на территории РФ юридическое лицо - ИФ). Мы уже получили разъяснения от Министерства юстиции по порядку регистрации и на этой неделе подали все необходимые документы в налоговые органы РФ", - сообщил Шарый в четверг, отвечая на запрос агентства.

Он уточнил, что "Радио Свобода" будет достаточно зарегистрировать в России только одно юридическое лицо, а не под каждый проект отдельное.

Ранее Шарый заявлял "Интерфаксу", что медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" намерена выполнять все требования законодательства РФ. Шарый подчеркивал, что "Радио Свобода" является независимым ни от кого СМИ. "Как человек, давно работающий на "Свободе", могу вас уверить, что никаких поручений никаких иностранных правительств мы не выполняем, агентами никакого правительства не являемся. У нас самостоятельная редакционная политика, вмешательство в которую чиновникам - американским, как вы понимаете, - запрещено", - сказал Шарый.

В свою очередь президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай считает внесение проектов РСЕ/РС в реестр СМИ-иноагентов "попыткой заставить замолчать независимые медиа в России и лишить аудиторию доступа к информации, которая не находится под контролем Кремля". "Законы США гарантируют РСЕ/РC редакционную независимость. Любые предположения о том, что мы или наши журналисты являемся агентами любого правительства, являются ложными", - говорилось в его заявлении.

Закон о СМИ-ионагентах

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании. Согласно положениям закона, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает деньги или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ-иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Закон (345523-7) предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года. Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон. Штраф за нарушения - до 5 млн рублей (ст. 19.34.1 КоАП).

По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ: "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), её проекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии" и "Фактограф", а также совместный проект РС и "Голоса Америки" - телеканал "Настоящее время".