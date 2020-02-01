Радио Свобода зарегистрировала в РФ региональную общественную организацию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Медиакорпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" (РС/СЕ) зарегистрировала в России региональную общественную организацию (РОО) в соответствии с требованиями для о СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, сообщил "Интерфаксу" директор Русской служба Радио Свобода Андрей Шарый.

"Мы все сделали в соответствии с законом, зарегистрировали в срок РОО и планируем расширять своё присутствие в России", - сказал Шарый "Интерфаксу" в субботу.

Ранее Шарый сообщил агентству, что РС/СЕ обратилась в Минюст и после получения разъяснений отправила документы в налоговые органы для регистрации юридического лица в соответствии с недавними поправками в закон о СМИ.

С 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием, выполняющим функции иностранного агента.

2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Он предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

"Нас не испугают новые попытки российских властей заставить независимых журналистов замолчать", - заявил президент медиакорпорации Джейми Флай после встреч с представителями государственных органов в Москве. Его слова приводятся на сайте РС.

Медиакорпорация намерена расширять свою деятельность на российском медиарынке.

"Наша аудитория заслуживает ещё большего доступа к независимым источникам информации, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы такую информацию предоставлять", - считает он.

В ходе своей поездки в Москву, главная цель которой заключалась в поддержке журналистов Московского бюро РСЕ/РС в связи с недавно принятыми российскими властями поправками к закону о СМИ - "иностранных агентах", Флай встретился, в частности, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой, сообщает РС.

"Они оба считают журналистскую деятельность редакций РСЕ/РС необъективной, а необходимость принятия поправок к закону аргументируют ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США", - говорится в сообщении РС.

В свою очередь Флай не согласен с этим.

"У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступны телеэфир и радиоволны", - сказал он.

За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иноагента в первый раз будет грозить административный штраф для граждан в размере 10 тысяч, для должностных лиц - 50 тысяч рублей и для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц - 100 тысяч рублей, на юрлиц - 1 млн рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, повлечет наложение штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тысяч рублей; на юридических лиц - 5 млн рублей.

Под таким грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного законом РФ "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юрлицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, а также неисполнение закона иным лицом, информация о котором включена в реестр СМИ-иноагентов.