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Сбербанк пока не признал себя источником новой утечки данных

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк на данный момент не признает себя источником утечки данных клиентов и их продажи в интернете, информация проверяется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам", - пояснили в пресс-службе кредитной организации.

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Также в Сбербанке отметили, что банк "не являлся источником утечки этих данных".

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила о продаже в интернете двух баз с данными о 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка. Предварительная проверка издания показала, что по меньшей мере одна из этих баз содержит подлинную информацию.

В октябре 2019 года стало известно о масштабной утечке в сеть данных клиентов Сбербанка. Изначально банк подтвердил распространение информации только о 200 клиентах. Затем Сбербанк признал, что штатный сотрудник кредитной организации продал данные о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка.

"Самая большая проблема - это уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему. Они, конечно же, знают все уязвимости, они могут ими воспользоваться", - заявил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк

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