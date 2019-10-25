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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Волгоградского коллектора арестовали по обвинению в краже данных клиентов Сбербанка

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Центральный суд Волгограда арестовал до 24 декабря коллектора Антона Бутурлакина, которого заподозрили в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка России. Такое решение принял судья Игорь Козлов, передает корреспондент "Интерфакса".

Бутурлакин сообщил суду, что скрываться не собирался и оформил явку с повинной. Он также сказал, что работает старшим руководителем ООО "Национальная служба взысканий" (НСВ) и ранее не был судим. Данные о банковских клиентов он продал человеку, который занимается банкротствами.

Его задержали 24 октября.

Следствие считает, что в октябре 2019 года Бутурлакин, имея доступ данным клиентов Сбербанка, передал их третьим лицам за 40 тысяч рублей. Следователь попросил его арестовать, указав, что он может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

24 октября "Коммерсантъ" сообщил об утечке данных клиентов, имеющих кредитные карты Сбербанка или взявших там кредиты, речь шла о персональных данных вплоть до записей телефонных разговоров с ними. В МВД заявили, что по подозрению в хищении данных банковских клиентов задержали жителя Волгограда, сотрудника Национальной службы взыскания. На него завели дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

В Сбербанке подтвердили утечку и сообщили, что расторгнут договор с Национальной службой взысканий и проверят систему защиты данных проблемных заемщиков.

25 октября уже в НСВ подтвердили, что сотрудник агентства украл данные клиентов одного из российских банков, но в открытый доступ эта информация не попала. Уличенный в нарушении сотрудник работал с ограниченным объемом данных, в компании его обещали строго наказать.

Сбербанк Нациогнальная служба взыскания МВД Волгоград Антон Бутурлакин Центральный суд

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