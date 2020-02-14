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Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова в центре города

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал ни один из маршрутов, предложенных организаторами марша памяти Бориса Немцова 29 февраля, и предложил провести мероприятие в Удельном парке, сообщил депутат Законодательного собрания Максим Резник "Интерфаксу" в пятницу.

"Оргкомитет пока обсуждает возможные действия. Возможно, мы соберемся на выходных. Но уже сейчас можно сказать: первое - предложение Смольного неприемлемо; второе - мы готовы к переговорам; третье - марш состоится "при любой погоде", - подчеркнул Резник.

По его словам, организаторы готовы на несанкционированное шествие в случае отсутствия компромисса.

Ранее член оргкомитета марша памяти Немцова Денис Михайлов сообщил "Интерфаксу", что городским властям предложили девять возможных маршрутов. Четыре из них предполагают шествие от станции метро "Горьковская" к центру города, три - шествие по Невскому проспекту, один - по улице Правды, и один - по Загородному проспекту.

В 2019 году организаторы марша памяти Немцова также не смогли согласовать шествие в центре города, Смольный предложил им Полюстровский парк. Позже активисты согласились провести митинг без шествия на площади Ленина, собравший, по данным полиции, около 700 человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят марши памяти.

Санкт-Петербург

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