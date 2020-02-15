Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Марш памяти политика Бориса Немцова согласован с московскими властями, сообщил в субботу член оргкомитета акции, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин.

"Позвонили из мэрии Москвы и подтвердили согласование марша Немцова 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Документ, подтверждающий согласование, предложили забрать в понедельник", - написал он в своем твиттере.

Численность акции заявлена на 30 тысяч человек.

Как сообщали организаторы в письме, которое ранее направляли в мэрию, акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер.

В оргкомитет вошли члены Либертарианской партии России, "Яблока", ПАРНАСа, Фонда борьбы с коррупцией, Партии перемен и других организаций.