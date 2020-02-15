Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Марш памяти политика Бориса Немцова согласован с московскими властями, сообщил в субботу член оргкомитета акции, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин.
"Позвонили из мэрии Москвы и подтвердили согласование марша Немцова 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Документ, подтверждающий согласование, предложили забрать в понедельник", - написал он в своем твиттере.
Численность акции заявлена на 30 тысяч человек.
Как сообщали организаторы в письме, которое ранее направляли в мэрию, акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер.
В оргкомитет вошли члены Либертарианской партии России, "Яблока", ПАРНАСа, Фонда борьбы с коррупцией, Партии перемен и других организаций.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.