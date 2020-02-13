Оргкомитет Марша Немцова подал в мэрию Москвы уведомление о шествии 29 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет Марша памяти Бориса Немцова подал уведомление о проведении мероприятия в столичную мэрию. Об этом сообщил член оргкомитета, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин.

"Уведомление о намерении провести 29 февраля в Москве "Марш Немцова" официально подано в мэрию. Заявленное число участников - 30 тысяч человек. Предполагаемый маршрут шествия: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова", - написал Яшин в своем твиттере.

"Акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Её участники, защищая ценности, за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти. Марш запланирован как мирное массовое мероприятие, которое пройдёт в соответствии с 31-й статьёй Конституции РФ", - сообщали организаторы в письме, которое ранее направляли в мэрию с просьбой не препятствовать маршу.

В оргкомитет вошли члены Либертарианской партии России, "Яблока", ПАРНАСа, Фонда борьбы с коррупцией, Партии перемен и других оппозиционных организаций.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.