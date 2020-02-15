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Людей в задымленной шахте в Белгородской области не осталось

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Из шахты в Белгородской области, где произошло задымление, вывели всех людей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МЧС России.

По последней информации, на поверхность выведены 245 человек, сказали в министерстве.

Шахта принадлежит "Северстали".

В "Северстали" агентству подтвердили, что все горняки подняты на поверхность.

Как рассказал официальный представитель компании, задымление произошло в горной выработке Яковлевского ГОКа. Пострадавших нет, жизни людей ничто не угрожает. Причины произошедшего выясняются, отметил он.

На сайте Главного управления МЧС по Белгородской области говорится, что в 9:52 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении вентиляционного отсека шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево. К месту были направлены два отделения военизированной горноспасательной части.

Белгородская область Яковлево МЧС

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