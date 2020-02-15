Калининградский стрелок умер в больнице

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.

"В больнице скорой помощи умер стрелок, который убил двумя часами ранее двух человек. Врачи не смогли его спасти. Как известно, он выстрелил в себя сам после расправы над знакомыми мужчиной и женщиной", - сообщили в СКР.

По информации СКР, убийство произошло на почве личной неприязни между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке города.

Как сообщалось, в результате инцидента был также ранен ребенок, он госпитализирован.