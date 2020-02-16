Украинские моряки арестованы на 10 суток за браконьерство в Азовском море

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Крыму в воскресенье постановил арестовать на 10 суток четырех граждан Украины - членов команды маломерного судна, задержанного накануне российскими пограничниками в Азовском море с уловом камбалы.

Украинцы признаны виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ), говорится в пресс-релизе пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

Как сообщалось, судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Крымские пограничники 15 февраля сообщили о его задержании в западной части моря. Документов, удостоверяющих личности у четырех рыбаков-украинцев, на борту судна не было.

Пограничники нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставную сеть. Судовые и регистрационные документы,в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Все четверо на допросе признали факт браконьерства.

Украинская прокуратура тем временем возбудила уголовное дело по статьям 176 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Азовское море относится к внутренним водам России и Украины (согласно ратифицированному в 2004 году двустороннему договору), делимитация границ в его акватории не проведена, правила рыболовства регламентируются российско-украинской комиссией. После вхождения Крыма в состав РФ после регионального референдума 2014 года, который Киев не признает, вопрос правового статуса Азовского моря стал еще острее.