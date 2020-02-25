Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.

"Только что получена информация, что украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены", - сообщид нардеп.

Он уточнил, что Терехов связался со своей семьей и сообщил, что рыбаки вернутся домой на своем судне.

15 февраля пограничное управления ФСБ России по Крыму сообщило о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

В ведомстве отметили, что капитан судна не выполнит требование об остановке и попытался скрыться. На судне в итоге обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова - ставную сеть. При этом судовых и регистрационных документов, в том числе на право вылова биологических ресурсов, у задержанных не было.

16 февраля суд в Крыму арестовал на 10 суток четырех граждан Украины за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ). По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении.

Госпогранслужба Украины 17 февраля сообщала"Интерфаксу", что выясняет обстоятельства захвата судна. Глава ведомства Сергей Дейнеко отмечал, что нет никаких оснований утверждать, что задержанные занимались незаконной рыбной ловлей.

При этом он признал, что украинские рыбаки вышли в море с нарушением существующих административных правил, за что владелец судна может быть оштрафован.