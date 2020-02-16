Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.
Один из допрашиваемых сообщил также, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от ноября прошлого года.
Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось.
Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.
Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.
Пограничники нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.
Корабль и рыбаки-украинцы были доставлены в порт Керчи для разбирательства.
Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины.
Азовское море относится к внутренним водам России и Украины (согласно ратифицированному в 2004 году двустороннему договору), делимитация границ в его акватории не проведена, правила рыболовства регламентируются российско-украинской комиссией.
После вхождения Крыма в состав РФ после регионального референдума 2014 года, который Киев не признает, вопрос правового статуса Азовского моря стал еще острее.