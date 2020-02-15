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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Как рассказали пограничники, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали, отметили в ведомстве.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Позже крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сказала "Интерфаксу", что пока команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств. Она подтвердила, что рыбаки не подчинялись требованиям пограничников и у них не было документов.

Крым Азовское море ФСБ Украина

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