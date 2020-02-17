Суд оштрафовал двух челябинцев за розыгрыш на тему коронавируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска назначил штрафы по административному делу двух молодых людей, которые напугалих посетителей парка инсценированной погоней за "больным коронавирусом", сообщает пресс-служба суда в понедельник.

По сведениям суда, 11 февраля молодые люди на глазах ничего не подозревающих посетителей парка отдыха им. Юрия Гагарина разыграли сцену поимки человека, якобы зараженного коронавирусом. По сценарию, двое людей в костюмах химзащиты и медицинских масках гнались за убегавшим человеком, при этом стреляя в него из пистолета-хлопушки. Все происходящее они снимали на видео, а затем выложили ролик в интернете, напугав некоторых горожан.

"Суд признал обоих виновными в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.1 КоАПРФ (мелкое хулиганство) и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские возбудили административное дело в отношении местных жителей 26 и 28 лет, снявших постановочное видео с поимкой якобы зараженного коронавирусом.