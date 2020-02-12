Тюменский школьник извинился за пранк об облаве на зараженных коронавирусом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Школьник из Тюмени, которого проверяла полиция, принес извинения за распространение видеозаписи, на которой люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих. Он записал соответствующее видеообращение.

Он заверил, что не хотел провоцировать панику.

"Я хотел бы извиниться перед вами за то, что мой пранк кого-то задел. Ролик был снят в строго ознакомительных целях. Показать, что люди в наше время не реагируют на проблемы других", - сказал он.

Полиция 11 сентября сообщила о проверке по факту распространения видеоролика. Тогда же было объявлено, что пранкера нашли и что с ним теперь будут работать психолог и классный руководитель, а в школе пройдет проверка.

В ролике снялся сам школьник и его сверстники.

В Тюмени ранее был зафиксирован один из двух российских случаев заражения уханьским коронавирусом. ОРВИ выявили у студентки Тюменского индустриального университета, гражданки КНР. Об этом было объявлено 31 января. 11 февраля девушку выписали, она переболела в легкой форме. Контактировавшие с ней студенты из Китая пока остаются на карантине.

Под Тюменью в санатории "Градостроитель" отбывают карантин россияне и иностранцы, эвакуированные из Уханя. Городским и областным чиновникам не раз приходилось заверять, что нет никакого риска, чтобы жители Тюмени заразились от эвакуированных.

В Москве задержали пранкера, разыгравшего в метро приступ от коронавируса. 2 февраля он упал в вагоне, имитируя внезапный приступ, а сообщники кричали, что у него коронавирус. Видеозапись инцидента с паникой у пассажиров выложили в интернете. Подозреваемый арестован, его сообщники остались на свободе под подпиской о невыезде, на них завели дело о хулиганстве.