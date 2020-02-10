Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Участник розыгрыша в метро Кароматулло Джаборов в Черемушкинском суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в понедельник арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа из-за коронавируса в вагоне московского метро, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным МВД РФ, 2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции "Полежаевская" к "Улице 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.

В пресс-службе московского метрополитена сообщили "Интерфаксу", что в метро случались "пранки на тему коронавируса".

Отдел дознания УВД на московском метрополитене возбудил уголовное дело о хулиганстве, полиция ищет соучастников Джаборова.