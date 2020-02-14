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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Тюменский пранкер получил пять суток за розыгрыш на тему коронавируса

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени полиция установила всех четверых участников пранка с имитацией облавы на зараженных коронавирусом, один из них достиг совершеннолетия. Суд назначил ему пять суток административного ареста, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Новый коронавирус в Китае

Нарушителя привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Еще одному пранкеру 17 лет, двоим - по 15. Материалы на них передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее на этой неделе в соцсетях распространилось снятое в Тюмени видео, на котором люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих. 11 февраля полиция начала проверку и вскоре сообщила, что организатором розыгрыша оказался 17-летний школьник. Позднее он извинился через видеообращение.

Пока чиновники подтвердили только два случая заражения коронавирусом в России, один из них был зафиксирован в Тюмени. Заболевшая студентка из Китая уже выздоровела. Ее и контактировавших с ней студентов уже отпустили из карантина.

Под Тюменью в санатории "Градостроитель" отбывают карантин россияне и иностранцы, эвакуированные из Уханя. Городским и областным чиновникам не раз приходилось заверять, что нет никакого риска, чтобы жители Тюмени заразились от эвакуированных.

Тюмень МВД Москва Китай

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