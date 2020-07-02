Клинцевич пообещал, что спор с Японией о Курилах будет закрыт навсегда

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, эта тема будет закрыта после вступления в силу обновленной Конституции, заявил член комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Эта тема закрыта. Кто бы к власти ни пришёл в ближайшие десять, двадцать, сто лет, уже к этой теме никто вернуться не сможет: люди не разрешат. Потому что, если бы в нынешних условиях мы пошли навстречу им, завтра там были бы американские базы и это железно было бы серьезной угрозой", - ответил он на вопрос о перспективах курильского вопроса в свете одобрения поправок в Конституцию на общероссийском голосовании.

Одна из новых поправок предусматривает запрет действий (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также запрет призывать к таким действиям.

"Раньше была некая неопределенность, которая позволяла дискутировать (о возможной передаче Курил. - ИФ.) . Всё - дискуссия закончена", - заявил Клинцевич.

"Пойди мы сегодня навстречу, уже был бы заблокирован Тихоокеанский флот - и подводные лодки, и надводные корабли. Кроме того, там огромный биоресурс сосредоточен, это вопрос продовольственной безопасности, обеспечения страны морепродуктами", - отметил российский сенатор.

Он считает, что Япония не должна увязывать вопрос заключения мирного договора с Россией с возвратом Курил.

"Мы об этом всегда говорили. Это у японцев такой фетиш, который они используют на каждых выборах - получение этих островов. Сегодня эта тема закрыта... Или вы принимаете мирный договор, или мы остаемся на таких позициях, что очень невыгодно ни для нас, ни для японцев, потому что мы соседи", - считает сенатор.