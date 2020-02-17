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Омбудсмен назвал отказ разрешить марш памяти Немцова в центре Петербурга противоречащим позиции КС РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой согласовать шествие памяти Бориса Немцова 29 февраля в центральной части города, и заявил, что отказ согласовать это мероприятие противоречит позиции Конституционного суда РФ.

Как сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена, Шишлов готов участвовать в переговорах по определению его времени и маршрута.

"Отказ в согласовании памятного мероприятия в Санкт-Петербурге вызывает особое недоумение в связи с тем, что проведение 29 февраля аналогичной демонстрации памяти Немцова в центре Москвы согласовано", - отметил он.

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Шишлов подчеркнул, что позиция, изложенная городским комитетом по правопорядку и законности, вступает в противоречие с правовой позицией КС РФ, согласно которой "при согласовании публичного мероприятия уполномоченные представители публичной власти должны привести веские доводы в обоснование того, что проведение публичного мероприятия в заявленном месте не просто нежелательна, а невозможна".

Ранее организаторы марша памяти Немцова в Петербурге сообщили, что Смольный отказался согласовать все предложенные ими маршруты в центре города и предложил в качестве альтернативы Удельный парк. Депутат Заксобрания Борис Вишневский уточнил в фейсбуке, что основанием для отказа стали ремонтные работы.

"В том числе, по маршрутам, которые начинались от метро "Горьковская" и шли до Марсова поля, или далее по Садовой, или от "Горьковской" до площадки у Петропавловки. Где никаких ремонтов нет и не предвидится. Нам предложено уйти в Удельный парк, куда мы не пойдем. Мы будем вести переговоры, но будем настаивать на проведении акции в центре города", - написал он.

В 2019 году организаторы марша памяти Немцова также не смогли согласовать шествие в центре города, Смольный предложил им Полюстровский парк. Позже активисты согласились провести митинг без шествия на площади Ленина, собравший, по данным полиции, около 700 человек.

Последней согласованной массовой акцией оппозиции в центре Петербурга стало прохождение "демократической колонны" в составе шествия 1 мая 2019 года. Тогда нескольких участников шествия жестко задержала полиция. Впоследствии ни одна массовая протестная акция в центре города не получила согласования властей.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.

Петербург

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