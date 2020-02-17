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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:29

Суд в Петербурге рассмотрит дело о побеге пациентки с подозрением на коронавирус из больницы

Ей грозит штраф до 500 рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья Петроградского района Петербурга зарегистрировал дело о самовольном оставлении больницы Аллой Ильиной, которую туда поместили из-за подозрения на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

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Согласно материалам дела, Ильина при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV без ведома врачей покинула больницу и нарушила постановление руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу. Таким образом, Ильиной вменяется невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госнадзор (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ). Ей грозит административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Ранее в понедельник Петроградский районный суд постановил принудительно поместить под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшую оттуда Ильину. Согласно решению суда, женщина пробудет в стационаре до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию. В медицинское учреждение после оглашения решения суда ее доставили приставы.

Петербург Алла Ильина

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