Роспотребнадзор предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова считает, что назрел вопрос об усилении ответственности за нарушение карантинного режима в России.

"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад. Мир меняется, и законодательными инициативами. По итогам того, что происходит сегодня... по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения, о которых сказал Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР - ИФ) - по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее", - сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней" в понедельник.

Ранее в ходе слушаний Жириновский напомнил об инциденте с нарушением карантина по коронавирусу в Петербурге.