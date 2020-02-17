Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:12

Роспотребнадзор предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова считает, что назрел вопрос об усилении ответственности за нарушение карантинного режима в России.

В РоссииРоспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в ПетербургеРоспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в ПетербургеЧитать подробнее

"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад. Мир меняется, и законодательными инициативами. По итогам того, что происходит сегодня... по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения, о которых сказал Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР - ИФ) - по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее", - сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней" в понедельник.

Ранее в ходе слушаний Жириновский напомнил об инциденте с нарушением карантина по коронавирусу в Петербурге.

Роспотребнадзор Анна Попова

Новости по теме

Новости

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела "Сети"

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

Роспотребнадзор попытается через суд вернуть под карантин второго сбежавшего пациента

Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

ФСБ задержала в Крыму участника украинского вооруженного батальона

ФСБ задержала в Крыму участника украинского вооруженного батальона

Вылетевший из Уфы на Пхукет "Боинг" сменил курс и направляется в Москву

Автобус с российскими туристами опрокинулся по дороге из Петрозаводска в Финляндию

Мужчина застрелил супругу и совершил суицид в Подмосковье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');