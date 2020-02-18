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"Коммерсантъ" рассказал, как застройщика Фукса перепутали с американским проповедником Принсом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в феврале в очередной раз отменил заочный арест основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, поскольку выяснилось, что его арестовали по ошибке, перепутав с пастором из США Осей-Джемфри Принсом, узнал "Коммерсантъ". Как это случилось, непонятно, отмечает издание.

Таганский суд Москвы заочно арестовывал Фукса в октябре 2019 года и в январе 2020 года в связи с тем, что бизнесмен якобы был объявлен в международный розыск. На объявление в розыск ссылались и следователь, и прокурор. Однако в первой инстанции никто не заметил ошибку в документах, пишет газета.

На самом деле вместо Фукса в розыск был объявлен пастор Принс, который в 2018 году приезжал в Кызыл читать проповеди. 21 марта 2018 году он вылетел в Лондон из "Домодедово". Именно его данные полицейские занесли в англоязычную розыскную базу МВД "Магистраль". Однако в Таганский суд, где рассматривались ходатайства об аресте застройщика, был представлен рапорт, в котором Принс был идентифицирован как Павел Фукс.

Защита Фукса затем представила Мосгорсуду запрошенные в авиакомпании British Airways данные, из которых следовало, что на самом деле в Лондон вылетал пастор Принс, а не Фукс. Только апелляционная инстанция заметила несовпадение в паспортных данных, пишет газета.

Решение Мосгорсуда от 13 февраля об отмене заочного ареста бизнесмена газета называет формальностью: незадолго до этого в полиции прекратили международный розыск Фукса в связи с технической ошибкой, "в результате которой были отражены некорректные данные о пересечении государственной границы российской Федерации Фуксом П. Я.".

В России Фукс проходит по делу о хищении денег дольщиков при строительстве ЖК Sky House в Москве. Таганскому суду в третий раз придется рассмотреть иск о его заочном аресте, пишет издание.

По версии следствия, структурам Павла Фукса удалось вывести 7 млрд рублей из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство Sky House. Адвокат бизнесмена Сергей Шенкнехт заявил, что говорить о хищении денег нет оснований: "Все расходы на застройку, а также объемы работ подтверждены документально, в том числе актами выполненных работ. Павел Фукс принимал все меры для завершения строительства этого объекта, и на сегодняшний день он готов на 98%".

Жилой комплекс Sky House начали строить в 2008 году и планировали завершить в 2011 году. Сроки его сдачи несколько раз продлевались. На осенью 2019 года в здании была не закончена отделка и не проложены внутренние инженерные сети. Также сообщалось о конфликте инвестора с городскими властями.

Павел Фукс Таганский суд Mos City Group Sky House Москва Осей-Джемфри Принс

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