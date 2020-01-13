Девелопер Павел Фукс повторно заочно арестован по делу о хищении денег

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Такое решение принято во второй раз после отмены ареста в Мосгорсуде, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев в понедельник.

"Павла снова арестовали заочно", - сказал Мусаев.

Как сообщалось, 11 ноября Мосгорсуд отменил постановление райсуда о заочном аресте бизнесмена.

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

11 октября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика ЖК "Sky House" возбуждено в конце декабря 2018 года. Он объявлен в международный розыск.

Представители Москомстройинвеста утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, то есть деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки, отмечалось в сообщении ведомства.

Sky House - проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.

Как сообщалось, "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующих на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.