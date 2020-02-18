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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

Под Тулой госпитализировали двух китайских сотрудников автозавода Haval

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В медицинское учреждение госпитализированы с повышенной температурой двое сотрудников автозавода в Узловском районе Тульской области, недавно приехавших из Китая.

Новый коронавирус в Китае

"В ходе ежедневного осмотра рабочих медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода. После госпитализации повышение температуры не зафиксировано", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо", - отметил представитель Минздрава региона. По данным тульских СМИ, мужчины недавно прибыли из Китая для работы вахтовым методом.

На территории индустриального парка "Узловая" расположен автозавод Haval китайского автопроизводителя Great Wall. Предприятие было введено в июне 2019 года. Большую часть работников составляют жители Тульской области, на заводе также работает группа китайских специалистов.

В России к настоящему времени были зафиксированы только два случая заражения коронавирусом - в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами КНР, они были госпитализированы. В настоящее время иностранцев уже выписали из больницы.

Тульская область Китай Haval Great Wall

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