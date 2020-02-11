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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

Ее выписали "с цветами и шариками", у нее нет никаких ограничений по передвижению

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени из инфекционной больницы выписали студентку из Китая, которая перенесла пневмонию, вызванную уханьским коронавирусом. Об этом сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае

По ее словам, "все последующие" лабораторные анализы показали, что у студентки все хорошо. Ее выписали "с цветами и шариками". Вирусную инфекцию она перенесла в легкой форме, с невысокой температурой и слабыми симптомами, ей было назначено симптоматическое лечение, как при простом ОРВИ.

Она проходила лечение в этой больнице с 3 февраля.

После выписки она может пользоваться полной свободой передвижения, заявила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

В России было подтверждено только два случая заражения коронавируса, о них впервые объявили 31 января. Кроме студентки Тюменского индустриального университета это был гражданин КНР, которого госпитализировали в Чите.

Еще четверо студентов ТИУ, которые прилетели в Россию вместе с заболевшей, были взяты под наблюдение. По словам Куликовой, у них анализы дали отрицательные результаты на коронавирус. Их отпустят после окончания карантина.

Изолированный в Чите гражданин КНР Ван Юньбинь 1 февраля пожаловался журналистам, что о диагнозе он узнал только из СМИ, что в выходные в больнице было мало врачей и что у его маленькой дочери шесть раз брали анализ крови и ни разу не сказали результат. Чиновники назвали его жалобы необоснованными.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 11 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Тюмень КНР Галина Шарухо Инна Куликова

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