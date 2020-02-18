Основатель Chronopay обвинил полковника ФСБ в фабрикации своего дела по взлому сайта "Аэрофлота"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, приговоренный в 2013 году к 2,5 годам колонии за атаку на сайт "Аэрофлота", потребовал от генпрокурора Игоря Краснова пересмотреть этот приговор. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на его обращение, составленное адвокатом Генрихом Падвой.

Защита обжаловала приговор в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, главным из которых названо осуждение за госизмену полковника ФСБ Сергея Михайлова, расследовавшего преступления в сфере высоких технологий. В обращении Падва указал, что Михайлова осудили за то, что он передал ФБР оперативные данные, полученные в ходе расследования дела Врублевского.

Как выяснило следствие по делу Михайлова, он передал спецслужбе США все оперативные материалы расследования, рассчитывая получить за них $10 млн. В передаче данных посредниками были также осужденные сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков, а также представитель американской компании I-Defence Кимберли Зенц, активно сотрудничающая, по данным ФСБ, с американскими спецслужбами.

Защита Врублевского на этом основании заявила, что целью оперативно-разыскных действий, которые проводил Михайлов, "было не установление истины" по делу, а "формирование материала для передачи иностранному государству в корыстных целях". Это обстоятельство и выявленная личная заинтересованность полковника полностью соответствуют нормам, закрепленным в статье 143 УПК, - вновь открывшимся обстоятельствам, говорится в обращении.

Адвокаты просят Краснова начать новое производство по уголовному делу, проверить эти и другие обстоятельства, после чего материалы вместе с заключением прокурорской проверки направить в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. Приговор Тушинского суда они назвали незаконным и необоснованным.

После осуждения Михайлова невиновность Врублевского не вызывает сомнений, сказал Падва "Коммерсанту". Сам бизнесмен отметил, что всегда считал свое дело сфабрикованным. По его словам, так Михайлов отомстил за его обращение в службу собственной безопасности ФСБ, в котором Врублевский сообщал, что главный специалист ФСБ по раскрытию киберпреступлений работает на американцев, но ему "тогда не поверили".

Врублевский был осужден по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в связи с атакой на сайт "Аэрофлота", которая проводилась с 15 по 24 июля 2010 года. В результате атаки сайт был заблокирован. По версии следствия и суда, Врублевский и его подельники заказали хакерам блокировку работы платежной системы Assist, что привело к приостановке электронной продажи авиабилетов "Аэрофлота", чтобы избавиться от конкурента.