Верховный суд подтвердил приговоры бывшим сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил решение Московского окружного военного суда, который в феврале приговорил к 22 и 14 годам колонии за госизмену бывшего главу руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего начальника отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.

При этом суд отменил дополнительные наказания для Михайлова в виде ограничения свободы и других ограничений, следует из резолютивной части апелляционного определения ВС.

Такое решение суд принял по жалобам защиты осужденных.

Михайлова и Стоянова судили в закрытом режиме. Материалы их дела засекречены. Суд признал вину бывшего сотрудника ФСБ в двух эпизодах госизмены, Стоянова - в одном. Стоянов был арестован в январе 2017 года.

26 февраля Московский окружной военный суд приговорил Михайлова к 22 годам строгого режима с ограничением свободы на год и десять месяцев, оштрафовал его на 400 000 рублей и лишил его госнаград и звания полковника запаса. Стоянов был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, штрафом в 150 тыс. рублей и лишением специального звания - майор милиции.

По данным источника "Интерфакса", подсудимые могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США - в частности ЦРУ, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью. По данным "Коммерсанта", Михайлов мог передать ФСБР информацию об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

Еще двух фигурантов дела судили отдельно, поскольку они признали вину. Георгий Фомченков и Дмитрий Докучаев, бывший подчиненный Михайлова получили семь и шесть лет колонии.