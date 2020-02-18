В Конституцию предложили внести новое положение о роспуске Думы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Конституции РФ предлагается закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы.

Он озвучил проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта. Подгруппы утвердили тексты поправок ко второму чтению по второй и четвертой главам Конституции, в них идет речь о президенте и правительстве РФ.

Так, в главе о президенте предлагается уточнить, что глава государства обеспечивает "гражданский мир и согласие в стране" и согласованное функционирование органов публичной власти. В ст.83 предлагается прописать, что президент осуществляет общее руководство правительством РФ.

Отразить в Основном законе предлагается и то, что глава государства будет обладать неприкосновенностью даже после прекращения своих полномочий. "Также говорится, что гарантии могут быть другие предоставлены в соответствии с федеральным законом", - сказал Крашенинников.

В шестой главе будет прописана персональная ответственность главы правительства.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Первое чтение законопроекта прошло 23 января. Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок ко второму чтению законопроекта.

В действующей редакции Конституции уже есть положение о роспуске Госдумы. Так, в статье 117 говорится, что президент РФ может распустить нижнюю палату парламента, если депутаты два раза в течение трех месяцев выразят недоверие правительству. Кроме того, если председатель правительства поставит перед Думой вопрос о доверии кабмину и если депутаты в доверии откажут, тогда президент в течение семи дней принимает решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении новых выборов.