Поправка к Конституции об отзыве Думой согласованных ею министров не вошла в итоговый пакет

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В итоговый пакет поправок к Конституции, которые будут рассматривать перед вторым чтением президентского законопроекта, не вошло предложение о праве депутатов отзывать министров, которых ранее Госдума согласовала. Об этом сообщил со-председатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников.

"Мы обсуждали вопрос о том, как реагировать на деятельность тех или иных министров. Но пока с учетом того, что Госдума будет утверждать отдельных членов кабинета, то ответственность будет, на мой взгляд, достаточно большая при утверждении", - объяснил он.

Эту поправку предложила фракция ЛДПР.

Комитет по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников, должен будет рассмотреть поправки к Конституции. По словам депутата, это, скорее всего, произойдет 19 февраля.

В ЛДПР ранее заявили, что если Госдуме дается право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, то у палаты должно быть и право их отозвать. Об этом, представляя поправку, говорил вице-спикер палаты от ЛДПР Игорь Лебедев. "Если мы не хотим дать прямое право отзыва, давайте пропишем механизм обращения к президенту, на которое он должен будет дать ответ", - предлагал он.

Ранее Крашенинников не исключал, что норма об отзыве министров может появиться в шестой главе.