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Володин назвал возможную дату второго чтения конституционных поправок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы могут рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию 10 марта, но точную дату установит Совет Думы после того, как поступит последняя поправка. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Изменение Конституции

17 февраля Совет Думы продлил срок подачи поправок ко второму чтению до 2 марта. Думский комитет по госстроительству и законодательству предложил продлить этот срок после встречи рабочей группы по поправкам с президентом Владимиром Путиным 13 февраля.

На 14 февраля в комитет поступило от субъектов права законодательной инициативы более 220 предложений по изменению Конституции, а в рабочую группу - еще более 500 поправок от граждан и организаций.

По словам Володина, Совет Думы разрешил профильному думскому комитету продолжить работу с 25-го по 28 февраля, когда предусмотрена работа депутатов в регионах. Таким образом, депутаты смогут не уезжать в свои регионы, а продолжить работу над поправками - принимать их и обсуждать. А "со второго до 10-го есть дополнительное время для того, чтобы обсудить их с экспертами и юристами", сказал Володин. В этом случае, скорее всего, второе чтение можно будет назначить на 10 марта, добавил он.

Президент Путин 15 января впервые предложил внести в Конституцию ряд поправок. 20 января он внес соответствующий законопроект в Госдуму, а 23 января депутаты приняли его в первом чтении.

Предполагалось, что второе чтение поправок может состояться 11 февраля, однако через профильный комитет и специально созданную рабочую группу стало поступать очень много предложений. Срок подачи поправок ко второму чтению сначала продлили до 14 февраля.

В минувший четверг сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сказала Путину, что новые предложения поступают ежеминутно, и попросила продлить работу группы недели на две. Он согласился.

Хроника 15 января – 17 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Вячеслав Володин Талия Хабриева Владимир Путин Конституция Госдума

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