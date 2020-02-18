Клишас сообщил, что поправку об общенародном голосовании включат в Конституцию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Положение о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования станет частью Основного закона, сообщил в Красноярске сенатор Андрей Клишас. Он является сопредседателем рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию.

"В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте Закона. И, как только будут подведены итоги голосования, президент своим указом включит эти поправки в конституцию", - сказал Клишас на Съезде муниципальных образований Красноярского края.

Сенатор добавил, что 2 марта будет завершен прием поправок в законопроект об изменении Конституции, а 10 марта Госдума планирует второе чтение. 17 февраля эти же даты называл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Клишас говорил, что процедура общенародного голосования по пакету конституционных поправок уже прописана, соответствующую поправку внесут в президентский законопроект ко второму чтению. По его словам, в поправке также будет сказано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу.

Президент Владимир Путин еще 15 января предложил не только внести в Конституцию изменения, но и дать гражданам возможность проголосовать за них. Законопроект с поправками в Основной закон он внес в Госдуму 20 января. 23 января этот законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению в Госдуму и рабочую группу по подготовке поправок поступило более 500 предложений, второе чтение в результате решили отложить, однако до сих пор неясно, в каком формате пройдет голосование.