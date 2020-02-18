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Все поправки в Конституцию вынесут на голосование в виде одного закона

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Все поправки в Конституцию будут вынесены на общенародное голосование в виде одного закона, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовкам изменений в Основной закон Андрей Клишас.

"Конечно поправок там несколько сотен (...) Мы их делим на группы, потому что поправок бывает много, но они условно про одно и тоже. Надо правильно сформулировать. Мы, конечно, все объединяем по главам, и на голосование будет вынесен один закон, в котором будут все необходимые поправки. Вы, когда придете на участки, вам предложен вопрос: поддерживаете ли приятие закона о поправках Конституции?" - сказал Клишас во вторник в Красноярске.

Клишас проводит в этом городе общественное обсуждение изменений в Основной закон с ветеранами и молодежью.

13 февраля президент РФ Владимир Путин говорил, что в рабочую группу поступило более 500 предложений по поправкам в Конституцию, что стало серьезным вызовом. Глава государства подчеркнул, что в процессе работы над поправками "чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня".

В начале февраля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что предложений по поправкам в Конституцию поступает настолько много, что в рабочей группе решили разбить все получаемые инициативы по пяти тематическим блокам.

Хроника 15 января – 18 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас

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